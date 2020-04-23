Göz damlası ve burun damlası kullanan birçok kişi Ramazan ayı ile birlikte “Göz damlası orucu bozar mı?” ve “Burun damlası orucu bozar mı?” sorusunun cevabını yoğun bir şekilde aramaya başladı. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar soluğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sayfasında aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan konuyla ilgili resmi açıklama gecikmedi. Bizde haberimizde sizlerle konuyla ilgili detayları paylaşıyoruz.

Göz damlası orucu bozar mı?

Oruç tutmak isteyen ancak göz damlası kullanan binlerce kişi “Göz damlası orucu bozar mı?” diye araştırmaya başladı. Ramazan-ı şerifin bereketinden mahrum kalmak istemeyen hastalar konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı’na taşıdı. Diyanet’in resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre;

Bu konu ile ilgili yetkili ağızdan alınan bilgilere dayanarak, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az olup yani “1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre” olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla birlikte dışarıya atılmaktadır. Ancak ilacın kalan az bir kısmı ise gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Ayrıca kaldı ki göz çin gerçekleştirilen bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Bu sebepten dolayı göz damlası kullanmak orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

Kulak damlası orucu bozar mı?

Oruç tutacak olan müminlerin akıllarına gelen başka bir soruysa “Kulak damlası orucu bozar mı? ” oldu. Bu konu ile ilgili de açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamalar da bulundu,

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Yalnız kulakta bulunan zar bu kanalı tıkadığından, kullanılan ilaç boğaza ulaşmaz. Bu sebeple kulağa damlatılan ilaç boğaza ve mideye inmediği için orucu bozmaz.

Kişinin kulak zarında delik varsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok az bir kısmı ulaşacaktır ancak kulağa damlatılan bu ilaç işlemi yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Bundan dolayı kulak damlası kullanmak orucu bozmaz

Burun damlası orucu bozar mı?

Bu açıklamaların yanı sıra ayrıca burun damlası kullananlar içinde açıklama yapan Diyanet İşler Başkanlığı, resmi internet adresinde şu şekilde bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamaya göre;

Rahatsızlığı tedavi etmek amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Buruna dökülen bu damlanın bir kısmı burun çeperleri tarafından emilmekte, ancak çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Mideye ulaşan bu ilacın, mazmazadan yani ağzı su ile çalkalamadan sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak miktarda görülmemiştir. Ayrıca kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamını da taşımamaktadır. Bu sebepten dolayı burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).