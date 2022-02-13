Goya'yı kazananlar

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Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Goya ödüllerinde gecenin yıldızı yönetmenliğini Fernando Leon de Aranoa'nın yaptığı ‘İyi Patron’ (El Buen Patron) oldu

Ödül törenine İspanya Başbakan Pedro Sanchez, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Kültür ve Spor Bakanı Miquel Octavi İceta'nın yanı sıra yönetmen Pedro Almodovar, Penelope Cruz, şarkıcı Joaquin Sabina ve Uluslararası Onur Ödülü alan Cate Blanchett gibi tanınmış isimler de katıldı.

Goya'da 8 dalda aday olan Almadovar'ın, İspanya'da İç Savaş ve diktatörlük döneminin kayıplarını konu aldığı ‘Paralel Anneler’ (Madres paralelas) adlı film ise törenden ödülsüz ayrıldı.

Ödüller şöyle;

En İyi Film... El Buen Patron

En İyi Yönetmen... Fernando Leon de Aranao (El Buen Patron)

En İyi Erkek Oyuncu... Javier Bardem (El Buen Patron)

En İyi Kadın Oyuncu... Blanca Portillo (Maixabel)

En iyi Avrupa Filmi... Druk (Yönetmen Thomas Vinterberg - Danimarka)

En İyi Orijinal Senaryo... Fernando Leon de Aranao (El Buen Patron)

Gelecek Vaad Eden Oyuncu... Nora Navas (Libertad)