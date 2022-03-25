Görüntüler yeni mi, eski mi? Şoygu'nun son durumu ne?

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Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 12 gün boyunca kamuoyunda görülmemesi dünyada gündem olmuştu.

Ukrayna savaşına liderlik de eden Şoygu'nun sorumlu tutulduğu ve kalp sorunları nedeniyle ortada görünmediği iddia edilmişti.

Kremlin konuya ilişkin hemen açıklama yaparak bir sorun olmadığını ancak Ukrayna harekatıylaoldukça yoğun olduğu için medyaya çıkacak vakti olmadığı belirtilmişti. Ancak bu açıklamalar da basını tatmin etmemiş ve şüpheleri artırmıştı.

Rus devlet medyası tarafından kanıt niteliğinde yayınlanan video ise tekrar tartışmaları alevlendirdi. Putin ile gerçekleşen video konferans toplantısında uzun süre sonra Şoygu da saniyelik de olsa görüldü. Ancak İngiliz basınında paylaşılan kaydın eski görüntülerin bir kaydı olup olmadığı tartışma konusu oldu. Daily Mail görüntüde Şoygu'nun çok kısa görülmesi nedeniyle bunun tartışmaları sonlandırmak için bir çaba olduğunu görüntülerin eski olduğunu öne sürdü.