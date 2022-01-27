Benim Sinemalarım, 72. Koğuş, Devlerin Ölümü gibi önemli filmlere imza atmış Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay yaşamını yitirdi.

Birçok ödüle layık görülen Ertunç Şenkay, merhum sanatçı Zeki Alasya'nın yanında (solda) görülüyor

Şenkay, Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı filminin de görüntü yönetmenliğini yapmıştı. Ödüllü yönetmen Şenkay 75 yaşındaydı.