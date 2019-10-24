Görümce oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan Görümce filminin senaristliğini aynı zamanda başrolde yer alan Gupse Özay yaptı. Görümce filminden ayrıntılar haberimizde.

GÖRÜMCE OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenlik koltuğunda oturduğu Görümce filminin oyuncu kadrosunda Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece yer alıyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...