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Kadını görenler aradı, bileğindeki kelepçe polisi alarma geçirdi!

Antalya'da, sokakta bir kadının bileğinde kelepçe olduğunu görenler ihbarıyla polis alarma geçti. Polis ekipleri ile birlikte olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bileğindeki kelepçe çıkarılan kadın, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü

Giriş: 11.06.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Görenler aradı, bileğindeki kelepçe polisi alarma geçirdi! - Güncel haberler
DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2752 Sokak üzerinde yer alan muhtarlık önünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Necla Ö.'nün (30) sol el bileğinde kelepçe olduğunu görenler, durumdan şüphelenerek kendisini durdurdu.

Necla Ö., elindeki kelepçenin eski güvenlik görevlisi olduğunu iddia ettiği ablasının evinde çocuklar ile oynadığı esnada takıldığını, bir daha sökemediğini söyledi. Durumun bildirilmesiyle adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen polis ekibi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden Necla Ö.'nün sorgusunu yaptı. Polis ekibi, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.'nün elindeki kelepçeyi çıkarmak için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen başarılı olamadı.

Gelen itfaiye ekibi, yüzük kesme aparatıyla kelepçeyi 20 dakikalık çalışmayla çıkardı. Polis, kelepçenin çıkarılmasının ardından Necla Ö.'yü ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.

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