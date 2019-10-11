Google, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için Google Haritalar’ınn sesli yönlendirme özelliğini güncelledi. Daha ayrıntılı sesli yönlendirmeler ve yürüyüş yolu tarifleri eklenen Google Haritalar’ın bu yeni özelliği, 10 Ekim Dünya Görme Günü’nde kullanıma açıldı.

Google, Haritalar’a (Maps) eklediği bu yeni güncellemeyle, kullanıcılara ne zaman, nereye döneceklerini söyleyecek ve önemli trafik yoğunluğunun olduğu caddelerde yaya geçitlerine yaklaşırken, karşıdan karşıya daha güvenli bir şekilde geçebilmeleri için görme engelli kişilere bilgi verecek, rotalarından uzaklaşırsa sesli bildirimle uyaracak.

Google Haritalar’ın iOS ve Android uygulamalarına gelen güncellemeyle aktif olan bu yeni özellik ilk olarak İngilizce ve Japonca dillerinde sunulacak, ardından diğer dillerde de ayrıntılı sesli yönlendirme özelliği aktif hale gelecek.

Bu yeni özelliği aktif hale getirmek için Google Haritalar uygulamasının “Ayarlar” (Settings) kısmından, “Navigasyon” (Navigation) bölümüne girip, “Yürüyüş Seçenekleri”nin (Walking Options) altında yer alan “Detaylı/Ayrıntılı Sesli Rehberlik” (Detailed Voice Guidance) seçeneğini tıklamak gerekiyor.

‘BU TARZ ÖZELLİKLER BİZE DAHA FAZLA GÜVEN VERİYOR’

Google’ın resmi blogundan yapılan açıklamada, Google’ın Tokyo ofisinde çalışan ve kendisi de bir görme engelli olan Wakana Sugiyama’ın da yeni özellikle ilgili görüşlerine verildi. Sugiyama, “Bu gibi güncellemeler sadece görme engelli bir kişinin sadece A'dan B'ye ulaşmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yalnız seyahat ettiğimizde bize daha fazla güven veriyor” dedi.

Sugiyama, şunları söyledi: “Google Haritalar’daki ayrıntılı ses rehberliği sayesinde yolculuğum arka plana kayboluyor ve son hedefimde ne yapacağım üzerine daha fazla odaklanabiliyorum. Bu, görme sorunu olanlar için olağanüstü görünmeyebilir, ancak görme engelli veya az gören kişiler için bu, yeni ve tanıdık olmayan yerleri keşfetmemize yardımcı olabilir.”