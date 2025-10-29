Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle!
Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıdı. Google, önemli günleri tasarladığı özel doodle ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Doodle tıklandığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görseller, bilgi ve haberlerin olduğu bir sayfa açılıyor. İşte Google''un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarladığı doodle...
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramı’nı ana sayfasına taşıyan Google, Cumhuriyet Bayramı’na özel doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı. Peki, 29 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...
GOOGLE CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN DOODLE HAZIRLADI
Google, Cumhuriyet Bayramı'na dikkat çekerek doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ VE TARİHİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.