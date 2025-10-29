Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle! 29 Ekim'de ne oldu?

        Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle!

        Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıdı. Google, önemli günleri tasarladığı özel doodle ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Doodle tıklandığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görseller, bilgi ve haberlerin olduğu bir sayfa açılıyor. İşte Google''un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarladığı doodle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 01:54 Güncelleme: 29.10.2025 - 01:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramı’nı ana sayfasına taşıyan Google, Cumhuriyet Bayramı’na özel doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı. Peki, 29 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...

        • 2

          GOOGLE CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN DOODLE HAZIRLADI

          Google, Cumhuriyet Bayramı'na dikkat çekerek doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı.

        • 3

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ VE TARİHİ

          Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

        • 4

          Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        • 5

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa