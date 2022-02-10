Maskeli adamların karesi gündem oldu

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Ürkütücü maskeler takan Meksikalı kartel üyelerine ait olduğu iddia edilen Google Street View'daki sokak görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Independent'tan Harry Fletcher'ın Reddit'teki görüntüye dayandırdığı habere göre, Meksika'nın Sonora eyaletinde bulunan Moctezuma'da yüzleri gizlenmiş dört adam yolda dururken görülüyor.

Reddit'te bir kişi görsele ilişkin "Google maps sürücüsü için korkutucu olmalı" derken bir kişi de "Bunları biliyorum bunlar kartel. O maskeli adamlardan uzak durmak istiyorsun" dedi.

Bir kişi ise haritayı ilerlettiğinde aynı maskeli adamların arabaya bakmak için arkalarını da döndüğünü belrtti.

Bölge, yaklaşık 15 yıl önce faaliyetlerini durdurana kadar ülkede yaygın olan Sonora Karteli'ne olan bağlantısıyla biliniyor.