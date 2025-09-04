Habertürk
        Google çöktü mü 4 Eylül 2025? Google neden arama yapılmıyor, çöktü mü, ne oldu, neden giriş yapılmıyor, düzeldi mi, sorun ne, açıklama yapıldı mı?

        Google düzeldi mi, giriş yapılıyor mu, son durum nedir? 4 Eylül 2025 Google açılıyor mu?

        Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül 2025 Perşembe günü meydana gelen erişim sorunu, milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyerek, tepkilere sebep oldu. Edinilen son bilgilere göre; Google, bir saati aşkın bir süre sonra yeniden kullanılmaya başlandı. İşte, Google'da yaşanan erişim sorunununa dair son gelişmeler...

        Giriş: 04.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:23
        • 1

          Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. 4 Eylül 2025 bugün Google'a milyonlarca kullanıcı giriş yapamadı. Erişim sorunundan etkilenen kullanıcılar sosyal medya üzerinden tepki gösterirken, Google erişim sorununu düzeltti ve bir saati aşkın bir süre sonunda Google'a yeniden girildiği öğrenildi. İşte, konuya dair son durum...

        • 2

          GOOGLE'A YENİDEN GİRİŞ YAPILABİLİYOR

          Dünyanın en çok kullanılan arama motoru 4 Eylül 2025 Perşembe günü çöktü. Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren erişim sorunu 1 saati aşkın bir süre sonunda çözüldü ve Google yeniden kullanılmaya başlandı.

        • 3

          ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı açıklamada Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını ifade ederken şu ifadeleri kullandı:

          "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

        • 4

          KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

          Kesinti, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Downdetector’a göre, dünya genelinde binlerce kullanıcı Gmail ve Google Drive’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Özellikle iş süreçleri ve eğitim faaliyetleri için Google hizmetlerine bağımlı olan kullanıcılar, kesintiden ciddi şekilde etkilendi. Sosyal medyada, kullanıcılar hayal kırıklıklarını ve alternatif çözümler arayışlarını paylaşırken, bazıları mizahi paylaşımlarla durumu hafifletmeye çalıştı.

        • 5

          UZAKTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİM ALANLARI ÇOK ETKİLENDİ

          Google hizmetlerinin kesintisi, özellikle uzaktan çalışma ve eğitimde büyük aksamalara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı. İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı. Uzmanlar, bu tür kesintilerin, büyük teknoloji şirketlerinin altyapısına olan bağımlılığın risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

