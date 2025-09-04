Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü? 4 Eylül Google ne zaman düzelecek?

        Google Analytics ve Google Search Console ne zaman düzelecek?

        Dünya genelinde erişim problemi yaşanırken Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü sorusuna yanıt aranıyor. Birçok kullanıcı Doğu Avrupa'da da Google, Gmail, Drive, YouTube erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Google Analytics ve Google Search Console üzerinde erişim problem yaşanıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren Google Analytics ve Google Search Console giriş yapamayanlar uygulamaların ne zaman düzeleceğini sorguluyordu. İşte detaylar

        • 2

          GOOGLE ANALYTICS VE GOOGLE SEARCH CONSOLE ÇÖKTÜ MÜ?

          Google Analytics ve Google Search Console çöktü. Kullanıcılar sosyal medyadan hata bildirmeye devam ederken Youtube, Gmail gibi platformlardan da tek tek erişim problemi haberi gelmişti.

          Saat 11.00 civarında uygulamaya giriş yapılmaya başlandı.

        • 3

          GEÇİCİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

          Uzmanlar, bu tip erişim sorunlarında kullanıcıların şu adımları deneyebileceğini belirtiyor:

          Tarayıcıyı tamamen kapatıp yeniden açmak,

          İnternet bağlantısını kontrol etmek,

          Farklı bir cihaz veya tarayıcı üzerinden erişim sağlamayı denemek.

          Bu adımlar sorunu kesin olarak çözmese de bazı kullanıcıların geçici olarak servisleri kullanmaya devam etmesine yardımcı olabilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Habertürk Anasayfa