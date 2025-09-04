Google Analytics ve Google Search Console ne zaman düzelecek?
Dünya genelinde erişim problemi yaşanırken Google Analytics ve Google Search Console çöktü mü, neden çöktü sorusuna yanıt aranıyor. Birçok kullanıcı Doğu Avrupa'da da Google, Gmail, Drive, YouTube erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. İşte detaylar
Google Analytics ve Google Search Console üzerinde erişim problem yaşanıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren Google Analytics ve Google Search Console giriş yapamayanlar uygulamaların ne zaman düzeleceğini sorguluyordu. İşte detaylar
GOOGLE ANALYTICS VE GOOGLE SEARCH CONSOLE ÇÖKTÜ MÜ?
Google Analytics ve Google Search Console çöktü. Kullanıcılar sosyal medyadan hata bildirmeye devam ederken Youtube, Gmail gibi platformlardan da tek tek erişim problemi haberi gelmişti.
Saat 11.00 civarında uygulamaya giriş yapılmaya başlandı.
GEÇİCİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Uzmanlar, bu tip erişim sorunlarında kullanıcıların şu adımları deneyebileceğini belirtiyor:
Tarayıcıyı tamamen kapatıp yeniden açmak,
İnternet bağlantısını kontrol etmek,
Farklı bir cihaz veya tarayıcı üzerinden erişim sağlamayı denemek.
Bu adımlar sorunu kesin olarak çözmese de bazı kullanıcıların geçici olarak servisleri kullanmaya devam etmesine yardımcı olabilir.
