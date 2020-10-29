Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırının ardından Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, Habertürk'e konuştu.
"Ermenistan'ın sivil halka karşı işlediği terör eylemi, düşmanın savaş meydanındaki yenilgisinin saldırısıdır" diyen Nurullayeva, saldırı sonucu 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini yaklaşık 70 kişinin yaralandığını belirterek şöyle devam etti:
"SAVAŞ ALANINDAN UZAKTA"
"Sivillerin yaşadığı bölge tahrip oldu ve birçok araba kullanılamaz hale geldi. Acil Durumlar Bakanlığı'nda çalışan, sivil halk arasında hizmet veren bir kişi roket saldırısında hayatını kaybederken, bir çalışan da ağır şekilde yaralandı. Bir gün önce, düşman Berde'de başka bir terör saldırısında bulunarak biri çocuk olmak üzere dört kişiyi öldürmüştü. Savaş alanından kilometrelerce uzaktaki alanlar sürekli ateş altında tutuluyor.
"ERMENİSTAN'IN SAVAŞ SUÇU"
Azerbaycan Ordusu topraklarını düşmandan kurtarırken, işgalci ülkenin askeri-siyasi liderliği kontrolü kaybederek terör eylemlerine el atıyor. Ermenistan'daki savaş suçlarının sayısı şimdiden zirveye ulaştı. Dünya toplumu, işgalçinin bu saldırganlığı üzerindeki baskıyı artırmalı ve Ermeni yönetimi terör eylemleri için adalete teslim edilmelidir. Her şeyden önce eşbaşkanlar, en azından Azerbaycanlı sivillere yönelik insanlık dışı muameleyi kınamalı. Zaten bu 30 yılda, arabulucu ülkelerden gelen çatışmalar konusunda adil bir tutum görmedik. Ancak şimdi Ermeni yönetiminin daha hatalı adımlarına, sivillerimizin öldürülmesine tanık oluyoruz.
"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Azerbaycan Ordusu Ermeni terörünün kurbanı olan sivillerimizin intikamını savaş alanında alıyor. Düşmanın atış noktaları, askeri teçhizat ve altyapısı Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getiriliyor. Azerbaycan'ın sivil altyapısının tahrip edilmesi ve sivillerin öldürülmesi Ermenistan'a pahalıya mal oluyor ve bundan sonra da Ermenistan bu savaş suçlarından dolayı Azerbaycan Ordusu tarafından ağır şekilde cezalandırılmaya devam edecek. Ermenistan, Berde terörünün bedelini daha ağır şekilde ödeyecek."
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