Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden çıktı mı? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?
TRT1'in sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Gönül Dağı, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle büyük heyecana sahne olacak. Dizide, ünlü oyuncu Semih Ertürk'ün canlandırdığı Veysel, roket düşmesi sonucu ciddi bir şekilde yaralandı ve ölüp ölmediği büyük merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler....
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Bu yıl da büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı, bu akşam yeni sezonunun 2. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşanacağı dizinin yeni bölümüne Veysel karakterinin yaşadığı kaza damga vuracak. İşte, ölüp ölmediği büyük merak konusu olan Veysel'in akıbetine dair detaylar...
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GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?
Gönül Dağı dizisinin son bölümde kaza geçiren Veysel'in yeni bölüm fragmanında apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor.
Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk ise, diziden ayrılıp ayrılmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Dizide Veysel'in akıbeti yarın akşam 106. bölümde belli olacak.
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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir? Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir?
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Ramazan, Asuman'ın kendisinden gizli yaptığı bir şeyi öğrenir. Ramazan'ın tepkisi ne olacaktır? Leyla, Ali'nin Selma'ya olan bağını fark eder. Selma, annesinin söylediklerinden sonra bir karar verir. Selma, Taner'e ne söyleyecektir?