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Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 3. sezon tarihi açıklandı mı? Gönül Dağı oyuncuları ve konusu nedir?

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı konusu nedir oyuncuları kimlerdir?

Dizi sezonun yaklaşması üzerine dizilerin ne zaman başlayacağı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın ne zaman başlayacağı uzun zamandır tartışılan konulardan biri. Peki, Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...

18.08.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman başlayağı merak edilen konular arasında. Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan Gönül Dağı dizisi 65.bölümü ile noktalanmıştı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizinin 3. seozn çekimleri başladı. Oyunculardan da sık sık yeni sezon paylaşımları geliyor. Peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detaylarında...

  • GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Gönül Dağı dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 11 Eylül'de ekrana gelmişti. Bu sene de aynı tarihlerde yayımlanması bekleniyor. 

  • GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

    Berk Atan - Taner Kaya

    Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

    Ferdi Sancar - Sefer Arslan

    Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

    Semih Ertürk - Veysel Kaya

    Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

    Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

    Şebnem Dilligil - Halime Kaya

    Feyza Işık - Döndü Kaya

    Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

    Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

    Ege Aydan - Münir Korkmaz

    Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

    Nuri Gökaşan - Musa Çakır

    Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

    Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

    Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy

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