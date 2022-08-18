TRT1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nın ne zaman başlayağı merak edilen konular arasında. Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden uyarlanan Gönül Dağı dizisi 65.bölümü ile noktalanmıştı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizinin 3. seozn çekimleri başladı. Oyunculardan da sık sık yeni sezon paylaşımları geliyor. Peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detaylarında...