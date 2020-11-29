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Gönül Dağı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 6. son bölüm

Gönül Dağı 6. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri diziseverlerin sıkı takibi altında. Gönül Dağı 7 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 6. son bölüm özeti...

29.11.2020 - 00:07 | Güncelleme: ABONE OL
Gönül Dağı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 6. son bölüm

Gönül Dağı 6. son bölümünde; Gedelli’de uçuş var. Taner ve amcaoğulları aniden kasabaya gelen SNK Havacılık şirketine uçaklarını göstereceklerdir. Ancak ufak bir sorunları vardır, uçak henüz hazır değildir. Amcaoğulları, uçağı test uçuşuna yetiştirmek için büyük bir gayretle çalışmaya başlarlar. Gönül Dağı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gönül Dağı 6. son bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bütün Gedelli’nin canlı yayında izlemek için sabırsızlıkla bekledikleri bu uçuş gerçekleşecek midir? Dilek’in kasabada kalmasından sonra Taner hem sevinç hem de şaşkınlık içindedir. Her ikisi de gitgide birbirlerine yakınlaşırken Taner’in Dilek’e yapacağı büyük sürpriz nedir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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