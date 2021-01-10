Bozkırda bir Anadolu masalı sloganıyla her hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Gönül Dağı 11. bölüm dün akşam yayınlandı. Takipçileri tarafından merakla beklenen Gönül Dağı 11. son bölümde neler oldu? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

GÖNÜL DAĞI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GÖNÜL DAĞI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülsüm, Taner’le, Halime de Dilek’le sert bir konuşma yapar. Bunun üzerine Taner ve Dilek’in duyguları karışmaya başlar. Her ikisi de bu engeli aşacakları konusunda kendilerinden emindir. Ancak Dilek, hiç beklenmedik bir yerden köşeye sıkışır ve yol ayrımına gelir. Dilek’in, Taner’le ilgili alacağı karar ne olacak?

Hastaneye kaldırılan Cemile’nin durumu kritiktir. Doktorların yoğun çabası sonucu Cemile hayata dönecek mi? Cemile’yle ilgili bir gerçeği öğrenen Veysel ne yapacak?

Ramazan’ı evlendirmek isteyen Hüseyin, soylu bir dünür bulmanın peşine düşer. Özür dileme bahanesiyle Günışıl ve Ramazan’ı alıp bir akşam ansızın Münir Bey’in kapısını çalar. Gelişmeler, Asuman ve Ramazan’ı nasıl etkileyecek?