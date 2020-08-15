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Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Besin zehirlenmesi yaşadığını açıklayan Vuslateri, paylaşımına şu notu düştü:

İşkembe mi? Oo ayak paça. Dur ya beyin de olsun' derken... Zehirlenme sonrası hastanede geçirilen bir gece... Turp gibiyim maşallah ama ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye, swipe up! (Yukarı kaydırın) Şaka şaka... Yemeğe, içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin.