Gonca Vuslateri, Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayeti Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Oyuncu Gonca Vuslateri, Narin Güran'ın Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.

Vuslateri ziyarette yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: Narin kaybolduğunda Asya neredeyse yeni doğmuştu. Ben çocuğumu emzirirken Narin’e çok ağladım. Sütümün kesilecek diye gözlerimi kapayamadım o olaya. Bugün o mezarlığa gittiğimizde ailesi oradaydı. Duamızı ettik, baş sağlığı diledik. Eşim bir kız babası olarak gözyaşlarını tutamadı. Bol bol dua ettik. Olan küçücük bir kıza oldu. Ülkenin hafızasından çıkmayacak bir olaydı.

Gonca Vuslateri; sosyal medya paylaşımında da ; "Narin'e duayla... Bir ülkenin kalbi senin için attı. Huzurla uyu kızım" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, seyahati sırasında Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı da ziyaret etti. Buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vuslateri; “Ali Gaffar Okkan’ın akrabası olduğumuz için bu ziyaret bizim için çok kıymetliydi. Fatih Kaya ile tanışmak bizi çok sevindirdi. Diyarbakır’da uzun yıllar sonra havasının ve manzarasının hak ettiği huzuru görmek çok etkileyiciydi" dedi.