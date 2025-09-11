Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gonca Vuslateri, Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri, Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

        Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Diyabakır'da öldürülen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Huzurla uyu kızım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayeti Türkiye’yi yasa boğmuştu.

        Oyuncu Gonca Vuslateri, Narin Güran'ın Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.

        REKLAM

        Vuslateri ziyarette yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: Narin kaybolduğunda Asya neredeyse yeni doğmuştu. Ben çocuğumu emzirirken Narin’e çok ağladım. Sütümün kesilecek diye gözlerimi kapayamadım o olaya. Bugün o mezarlığa gittiğimizde ailesi oradaydı. Duamızı ettik, baş sağlığı diledik. Eşim bir kız babası olarak gözyaşlarını tutamadı. Bol bol dua ettik. Olan küçücük bir kıza oldu. Ülkenin hafızasından çıkmayacak bir olaydı.

        Gonca Vuslateri; sosyal medya paylaşımında da ; "Narin'e duayla... Bir ülkenin kalbi senin için attı. Huzurla uyu kızım" ifadelerine yer verdi.

        Oyuncu, seyahati sırasında Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı da ziyaret etti. Buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vuslateri; “Ali Gaffar Okkan’ın akrabası olduğumuz için bu ziyaret bizim için çok kıymetliydi. Fatih Kaya ile tanışmak bizi çok sevindirdi. Diyarbakır’da uzun yıllar sonra havasının ve manzarasının hak ettiği huzuru görmek çok etkileyiciydi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gonca Vuslateri
        #narin güran

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Habertürk Anasayfa