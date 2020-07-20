Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kazandıkları şampiyonluğu değerlendirdi. Gümüşdağ'ın sözlerin satır başları şöyle:

"Her yere şöyle yazmıştık 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır. 2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir'i kurduk. 6. yılımızda, Türkiye'nin 6. şampiyonu olduk. Bir avuç taraftarımızla inancımız çok yüksek. Hiç yılmadık. Biz buna inandık, anlamlı bir şampiyonluk.

Kupayı tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Bu kupayı hak ettiler. Başakşehir ile birlikte sağlık şampiyonlukları, 2020'nin taraftarıdır. Başakşehir meydanında taraftarlarımız bizi bekliyor, şimdi oraya gideceğiz.

Okan Hoca ile sözleşmemiz devam ediyor, kendisi dostum. Onunla gönül sözleşmemiz var. Aynı şekilde devam edeceğiz."