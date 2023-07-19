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        Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe’nin Dzeko’su, Galatasaray’ın Icardi’si varsa Başakşehir’in de artık Piatek’i var - Medipol Başakşehir Haberleri

        Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe’nin Dzeko’su, Galatasaray’ın Icardi’si varsa Başakşehir’in de artık Piatek’i var

        Rams Başakşehir, Polonyalı milli oyuncu Krzysztof Piatek için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Piatek, Süper Lig'deki gol krallığı yarışına hazır olduğununun altını çizerek "Fenerbahçe'nin Dzeko'su, Galatasaray'ın Icardi'si varsa Başakşehir'in de artık Piatek'i var" dedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:48
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        "Başakşehir'in de artık Piatek'i var"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi bu kapsamda son olarak 28 yaşındaki Polonyalı milli oyuncu Krzysztof Piatek’i kadrosuna dahil etti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Başkan Göksel Gümüşdağ’ın yanı sıra kulüp yöneticileri de katıldı.

        Toplantıda konuşan Piatek, “Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burası benim için büyük bir fırsat ve büyük bir meydan okuma olacak. Daha önce şampiyon olmuş ve hedefi devamlı Avrupa kupaları olan bir takım. Burada iyi bir organizasyon olduğunu biliyordum. Burası büyük bir şehir ve büyük bir kulüp. Geçmiş yıllarda Avrupa da ismini sıkça gördüğüm bir kulüptü ve bu da kariyerime burada devam etmem konusunda itici güç oldu” dedi.

        Süper Lig’deki gol krallığı yarışındaki rakipleri hatırlatılması üzerine konuşan Piatek, “Benim için kariyerimde son seneler biraz zor geçti diyebilirim. Daha önce Almanya ve İtalya gibi liglerde oynadım. Rakiplerimizin yıldız golcüleri olabilir ama Başakşehir’in de artık Piatek i var” diye konuştu.

        Gol sevincinin ne anlama geldiği ile ilgili de konuşan 28 yaşındaki santrfor, “İtalya ya gittiğimde santrfor kelimesinin anlamı lehçede silah anlamına geliyor. Bende bu şekilde bir gol sevinci yaptım ve bu devamlı hale geldi” şeklinde konuştu.

        GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: AVRUPA KUPALARINDA YER ALMAYI BİR KÜLTÜR HALİNE GETİRDİK

        Geçen sene ligi 5. bitirmelerine rağmen en çok maç yapan takımlardan bir tanesi olduklarını söyleyen Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “3 yıl önce bugün kulübümüz, Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak Türkiye’nin 6. şampiyonluk yaşayan takımı oldu. Piatek’in imza töreninin de bugüne denk gelmesi güzel bir tesadüf oldu. 10 yıllık geçmişi olan bir kulüp olarak 8 yıl Avrupa kupalarında ülke puanı için ter döken bir ekibiz. Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamladık ama biliyorsunuz en çok maç yapan ekiplerden bir tanesi olduk. Genel olarak Avrupa kupalarında yer almak için çaba gösteren ve bunu bir kültür haline getirmiş ekibiz. Avrupa kupalarında 1 puan daha almış olsaydık son yıllarda ülke puanına en çok katkı sağlayan takım olacaktık. Öte yandan U19 takımımız ilk defa bu sene şampiyon oldu. Başarılarımız devamı için kadromuzu yıldız oyuncular ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Piatek hepimizin bildiği, büyük kulüplerde kaliteli liglerde forma giymiş bir oyuncu. Bugün Başakşehir’e imza atacak olması bizim içinde bir gurur kaynağıdır. İnanıyorum ki Süper Lig’de de başarılı olacaktır” dedi.

        Piatek transferinde birçok Avrupa kulübü ile mücadele içinde olduklarını dile getiren Başkan Göksel Gümüşdağ, “Çok önemli bir oyuncu. Bonservisi elinde olan bir oyuncuydu. Avrupa'da birçok takım kendisi ile ilgileniyordu. Kendisi anlaşma öncesi buraya geldi. Kulübü tanımak şehri görmek istedi. Yönetici arkadaşlarımın çabası ile takımımıza kazandırmış olduk. Kulübümüze çok başarılı olmuş Dünya yıldızları geldi. Piatek de bunlardan bir tanesi. 10 yaşında bir kulübün şampiyonluk yaşamış olması Türkiye Kupası’nda 3 kez final oynaması Bizim hedeflerimizin üst seviyede olduğunu da gösteriyor diye düşünüyorum. Hedefimiz bu yıl da yine Avrupa olacak. Bu süreçte de hedefimiz tabiki kaliteli transferler yapıp iyi olan kadromuzun kalitesini daha da iyi seviyelere çekmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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