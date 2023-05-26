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Göksel Gümüşdağ'dan Beşiktaş ve TFF Başkanlığı açıklaması!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 26.05.2023 - 01:00 | Güncelleme: ABONE OL
Göksel Gümüşdağ'dan Beşiktaş ve TFF Başkanlığı açıklaması!
DHA

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün iyi bir mücadele sergilediğini belirten Göksel Gümüşdağ, "10 kişi kalmaları Ankaragücü'nü oyundan düşürmüş olabilir. Genel anlamda atmosfer de, Ankaragücü taraftarı da müthişti. Bizim takıma geldiğinizde gerçekten oyuncular müthiş bir mücadele gösterdi. Çünkü baktığınızda final oynadığımızda, lig bittiğinde 54 veya 55 maç oynamış olacağız. Her halde Türkiye'de bizim kadar maç oynayan takım yok. Temmuz'da başladık, Haziran'da bitireceğiz. Uzun bir tempo, yorucu bir tempo oldu. Dolayısıyla oyuncu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Teknik heyeti kutluyorum. Ayrıca özellikle bizim kaptanımız, efsanemiz Mahmut Tekdemir'in çok ciddi bir sakatlığı var. En kısa zamanda 1 maç oynamasının bile risk olduğunu söyledi doktor. Ameliyat olması gerekiyordu. Fakat bu yarı final maçına çıkmak istediğini söyledi. Gerçekten ona ayrıca teşekkür ediyorum. Takımını yalnız bırakmadı, oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve çıktı bütün mücadelesini en iyi şekilde verdi. Güzel bir mücadele oldu. İnşallah şimdi finale gideceğiz. Bir yandan ligde az bir maç kaldı. Uzun bir sezonu da bitirmiş olacağız. Çok uzun maçlar oynandı. Zaman zaman performans düşmesi oldu ligde ama genel anlamda bu kadar maç sayısı. Hala yarıştayız, hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şansımız var. Biz daha önce 2 kere kupa finali oynadık. Birisini Beşiktaş ile birini de Eskişehir'de Konya'yla oynamıştık. Federasyonun maç oynanmadan birkaç saat önce finali açıklaması enteresan. Eskiden takımlara sorup istişare ederlerdi. Çok hızlı bir karar olmuş ama saygı duymak lazım. Çıkacağız ve takımımız, ekibimiz, herkes mücadelesini gösterecek. İyi olan kazanacak" dedi.

"FEDERASYONUN BİR BAŞKANI VAR"

Göksel Gümüşdağ adının Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı ile anılmasıyla ilgili, "Her dönem o yapılıyor. Uzun dönem Kulüpler Birliği başkanlığı yaptığım için. Zaman zaman da Kulüpler Birliği'nde bu tip teveccühler oldu. Ama şu an bizim önümüzde maçlar devam ediyor. Federasyonun bir başkanı var. Dolayısıyla gündemimizde şu an yok. Onu artık maçlardan sonra değerlendiririz" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN 2 KARARIN DA ÇOK ADİL OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gaziantep FK ve Hatayspor ile oynanacak olan maçlar için federasyonun aldığı kararın sorulması üzerine ise Gümüşdağ, "O konu uzun süredir tartışılıyor. Geçmişte federasyon bu kararı alırken emsal karara göre bir karar verdi. Ben 2 kararın da çok adil olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla emsal karara göre bir karar verdiklerini söylediler. Diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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