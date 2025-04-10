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        Haberler Bilgi Gündem GÖKSEL AŞAN KİMDİR? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan hayatı ve kariyeri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Bu gelişme sonrası "Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Aşan, 16 Ekim 2018 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı görevini yürütüyordu. İşte, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:13
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        • 1

          Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Atama kararı sonrası ‘’Göksel Aşan kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. 24 Temmuz 1966 tarihinde doğan ve lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Aşan, uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Peki, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Göksel Aşan hayatı ve kariyeri...

        • 2

          CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA GÖKSEL AŞAN ATANDI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Atama yapılan ve görevden alınan kişi ve kurumların isimleri şöyle:

          Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.

        • 3

          GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

          24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

          1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

        • 4

          2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı. Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

          16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

        • 5
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