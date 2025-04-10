CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA GÖKSEL AŞAN ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Atama yapılan ve görevden alınan kişi ve kurumların isimleri şöyle:

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.