Şarkıcı Gökhan Tepe, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Günlük spor kıyafetleri ile dikkat çeken Gökhan Tepe, tek başına mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. İlerleyen saatlerde eşiyle bir araya gelen başarılı şarkıcı, alışveriş sonrası eşi Aylin Tepe ile birlikte akşam yemeği yedi.