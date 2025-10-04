Habertürk
        Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü - Beşiktaş Haberleri

        Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü

        Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı, derbide gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda maça 11'de başlayan Gökhan Sazdağı, karşılaşmanın 59. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Gökhan, milli maç arasından sonra oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

        Sezona Kayserispor’da başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Kocaelispor müsabakalarında sarı kart görmüştü. Siyah-beyazlı formayla ise geçtiğimiz hafta Kocaelispor mücadelesinde kart gördü.

        Gökhan Sazdağı, derbide 90 dakika sahada kaldı.

        Habertürk Anasayfa