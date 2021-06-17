"NE OLUR ARABAYA BİN"

İlerleyen dakikalarda bir tanıdıkları, otomobiliyle gelerek üç ismi olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Gökhan Mete'nin kavga ettiği arkadaşı araca binmeyi kabul etse de ünlü oyuncunun ikna olması uzun sürdü.

Ayşe Kökçü, eşini "Ne olur arabaya bin, gidelim" diyerek ikna etmeye çalıştı.