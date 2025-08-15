Gökhan Keskin: Beşiktaş hazır değil

Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı. HT Spor yorumcusu Gökhan Keskin, siyah-beyazlıların performansını 'Çevre Kontrolü' programında değerlendirdi.

Takımdaki oyuncuların formsuzluğuna dikkat çeken ve transfer planlaması konusunda yönetimi eleştiren Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Fizik olarak da hazır değiller, takım olarak da hazır değiller. Bir uyumsuzluk var. Sezon başı iyi çalışmamışlar. Oyuncuların formu yeterli değil. Bir planlama hatası var ortada.

Shakhtar'ı sana çok iyi takım gibi gösteren kanat oyuncuları sende yok. Topla adam geçmeyi özledik! Bir tane süratli, adam eksilten oyuncun yok."

"9 KİŞİ AYNI BÖLGEDE OYNUYOR!"

"Orta sahanın göbeğinde 9 oyuncu aynı bölgede oynuyor. Böyle planlama olur mu?

Beşiktaş'ın 24 kişilik oyuncu listesinde bu takımda hiç oynayamayacak oyuncular var. Bunlar hala kadroda."