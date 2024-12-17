Gökhan Keser: Denedik, olmadı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gökhan Keser katıldığı bir davette sevgilisi Çiğdem Batur ile ayrıldıklarını açıkladı.

Ayrılık kararını geçtiğimiz hafta aldıklarını dile getiren Gökhan Keser, bu konuda; "Denedik olmadı. Önemli olan onun mutlu olması. Gönül bağımızın kopmaması adına konuşarak ayrılık kararı aldık. Önemli olan onun mutlu olması. Hayırlısı neyse, o olsun." dedi.

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Son dönemde evlilik kararı alan bir çok sanatçı olduğu dile getirilince ise Gökhan Keser; "Benim kararım bu. Herkesin kendi kararı. Evliliğe uzağım. Yarın bize ne gösterir ama bunu kimse bilemez. Korkularım yok ama öyle bir hissiyat yaşamadım daha" diye konuştu.