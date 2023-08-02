Gökçe Eyüboğlu, 'Maviye Sürgün' dizi kadrosuna katıldı

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SHOW TV'nin beğeniyle izlenen, O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Maviye Sürgün' dizisi kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Sevilen oyuncu Gökçe Eyüboğlu diziye güçlü, tutuğunu koparan genç Seval Adar karakteriyle katıldı. 'Ozan'ın babasıyla evlilik yapan 'Seval, babasından kalan hakları devretmek için Çamlıkıyı'ya gelir. Onun gelişi ile tüm dengeler yeniden değişecektir.

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un, başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer aldığı; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncuların da kadroya eşlik ettiği, Inter Medya ve Telemundo Global Studios'un ortak yapımcı olduğu 'Maviye Sürgün' her çarşamba saat 20.00’de SHOW TV'de.