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Gökçe Bahadır'dan Emir Ersoy açıklaması: Çok heyecanlıyız!

Gökçe Bahadır: Sevdiğimde hayatımı birleştirdim

25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy ile Alaçatı'da nikah masasına oturan oyuncu Gökçe Bahadır, samimi açıklamalarda bulundu. "Sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim" diyen Bahadır, "Farklı heyecanlar... Çok mutluyum" ifadelerini kullandı

02.03.2022 - 11:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Gökçe Bahadır, Emir Ersoy'un geçtiğimiz yıl yayınlanan "1977 Sezen’li Şarkılar" albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi de stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.

  • "BİRLİKTE MUTLULUĞUMUZUN ARTMASINI DİLİYORUM"

    Geçtiğimiz cuma günü Emir Ersoy ile Alaçatı'da evlenen Gökçe Bahadır, Alem Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Bahadır, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

    Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar... Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum.

  • Ünlü oyuncu, ayrıca "Hayatını canlandırmak için hayaller kurduğunuz biri var mı?" sorusuna ise "Açıkçası ilk aklıma gelen Sabiha Gökçen... Onun hayatını canlandırmayı isterdim." yanıtını verdi.

  • "BU SADECE BİR İŞ DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ"

    Gökçe Bahadır, daha sonra mesleğiyle ilgili "İstediğin bir şeyi tutkuyla yapmaya karar verdiğinde o işin zorlukları hiç göz önünde olmuyor. Çok sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Benim için hiçbir zorluğu önemli değildi. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi." ifadelerini kullandı.

  • Ayrıca takı takmaktan hoşlandığı belirten 40 yaşındaki oyuncu, "Küpe takmazsam o günümün iyi geçmeyeceğini düşünürüm." dedi.

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