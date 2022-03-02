"BU SADECE BİR İŞ DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ"

Gökçe Bahadır, daha sonra mesleğiyle ilgili "İstediğin bir şeyi tutkuyla yapmaya karar verdiğinde o işin zorlukları hiç göz önünde olmuyor. Çok sevdiğim bir işi yapmaya karar verdim. Benim için hiçbir zorluğu önemli değildi. Bu sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi." ifadelerini kullandı.