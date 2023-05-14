2 bin çuval midye kabuğundan adacık yaptılar

Projenin yürütüldüğü bölgenin önemli bir sulak alan olduğunu, özelikle barındırdığı kuşlar ve diğer canlılar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanlarına dahil edildiğini vurgulayan Eremita, şöyle devam etti:

"Seçtiğimiz bölge Akdeniz'in merkezinde uluslararası öneme sahip 7 bin hektarlık bir sulak alan. Aslında sulak alan deyince insanlar daha küçük ve önemsiz bölgeler gibi düşünüyor ama bu alanlar özelikle günümüzde iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda önemli bir role sahip. Örneğin yağışlar, fırtınalar yaşandığında büyük miktarda suyu emebiliyorlar. Hatta bir çok noktada yağmur ormanlarından daha fazla karbondioksit emiyorlar. Bu yüzden çok önemli bir habitat ve iklim değişikliğinin oluşturduğu felaketlere bir çözüm işlevindeler. Birçok uluslararası organizasyon ve hükümet, bu bölgelerin korunması yönünde çalışmalar yürütüyor. Biz de bu sebeple bu alanı tercih ettik."