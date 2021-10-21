AA

Jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 14 kişinin deniz yoluyla KKTC'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, Suriyeliler ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen H.A. (38), M.S. (29) ve İ.D. (40), Konaklı Mahallesi’nde yakalandı. Bu kişilerle 14 şambrel ve 2 pompa ele geçirildi.

H.A, M.S. ve İ.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 Suriyeli ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.