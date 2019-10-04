Göbek düşmesi belirtileri nelerdir?

Göbek düşmesi; karın içi basıncın artmasıyla oluşan genetik bir yatkınlığı olan durumdur. Genellikle ağır kaldırma, aşırı kilo, ani korkular, ani ve aşırı hareketler sonunda ortaya çıkar. Genetik etkisi oldukça yüksek olan bir rahatsızlıktır. Göbek düşmesi önemli bir rahatsızlıktır. Göbek düşmesi hastalığı özel bir yaşam tarzını beraberinde getirir. Hayat bu rahatsızlık ile şekil alır. Göbek düşmesi hastalığı olanlarda; sindirim, kalp, cinsel, sinir ve çalışma hayatlarında sorunları çoktur.

Sindirim Sorunları: Göbek düşmesi ile sindirim sitemi çalışması bozulur. Sürekli gurultu, gaz çıkarma ve geğirme oluşur. Yaşanan bu sorunlar ile bazı rahatsızlıklar ortaya çıkar. (Bağırsak kanseri, bağırsak fıtığı, reflü gibi.) İlaç kullanmaları halinde daha çok artış olmaktadır.

Sinir sistemi sorunları: Yaşanan gaz sıkışmaları gibi daha birçok neden yaşam biçimini etkileyerek strese, uyku bozukluğuna ve sinir sisteminin bozulmasına etki sağlar. Sabırsızlık sinirlilik, verimsizlik, agresiflik, uykusuzluk ve yaşamdan tat almaya engel olan durumlar ortaya çıkar.

Cinsel Sorunlar: Yaşanan olumsuz durumlarda cinsel hayatı da etkiler.

Yaşamın her aşamasında farklı şekilde sorunlar oluşmasına neden olarak kişinin dengesini ve hayatını olumsuz yönde etkiler.

Göbek Düşmesi Belirtileri

Yorgunluk halsizlik, dermansızlık takatsizlik, , bitkinlik hali

Bulantı, kusma, iştahsızlık, hazımsızlık, karında şişlik ve gaz sıkışması hali

Depresyon ve sürekli keyifsizlik halleri

Dik durma zorluğu yaşama, nefes darlığı ve nefes kesilme hali

Yemek sonrasında yaşanan şişkinlik, ekşime, terleme, sıcak ve ateş basması durumu

Uykusuzluk, baş ağrısı, tembellik, dikkatsizlik ve konsantrasyonda zorlanma hali

Hareket halinde göbeğin bir yöne kayması, hareketlerde daralma göbeğe bastırılınca başka yerde atma hali olması

Bel ve Sırtta ağrılar

Kabızlık veya ishal durumu

Göbekte ve çevresinde ağırlık ve ağrı olması

Göbek ve etrafında şişlik, hassasiyet ve ödem olması

Göbekte kitle olması

Göbekten kötü ve pis kokulu akıntı veya kan gelmesi

Dışa doğru genişleme ve çıkıntı olma

Bu belirtilerin sürekli oluşması halinde acilen ameliyat olarak tedavi edilmesi gereklidir. Göbek düşmesinin kesin tedavisi yapılabilmektedir. Ancak ilkel yöntemlerle göbeğin yerine yerleştirme işlemlerini kafanıza göre yaptırmayın. Kesinlikle bir hekim kontrolünde düzeltilebilmesi için hekime müracaat edin.