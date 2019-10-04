Göbek düşmesi belirtileri nelerdir?

04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göbek düşmesi; karın içi basıncın artmasıyla oluşan genetik bir yatkınlığı olan durumdur. Genellikle ağır kaldırma, aşırı kilo, ani korkular, ani ve aşırı hareketler sonunda ortaya çıkar. Genetik etkisi oldukça yüksek olan bir rahatsızlıktır. Göbek düşmesi önemli bir rahatsızlıktır. Göbek düşmesi hastalığı özel bir yaşam tarzını beraberinde getirir. Hayat bu rahatsızlık ile şekil alır. Göbek düşmesi hastalığı olanlarda; sindirim, kalp, cinsel, sinir ve çalışma hayatlarında sorunları çoktur.
Sindirim Sorunları: Göbek düşmesi ile sindirim sitemi çalışması bozulur. Sürekli gurultu, gaz çıkarma ve geğirme oluşur. Yaşanan bu sorunlar ile bazı rahatsızlıklar ortaya çıkar. (Bağırsak kanseri, bağırsak fıtığı, reflü gibi.) İlaç kullanmaları halinde daha çok artış olmaktadır.
Sinir sistemi sorunları: Yaşanan gaz sıkışmaları gibi daha birçok neden yaşam biçimini etkileyerek strese, uyku bozukluğuna ve sinir sisteminin bozulmasına etki sağlar. Sabırsızlık sinirlilik, verimsizlik, agresiflik, uykusuzluk ve yaşamdan tat almaya engel olan durumlar ortaya çıkar.
Cinsel Sorunlar: Yaşanan olumsuz durumlarda cinsel hayatı da etkiler.
Yaşamın her aşamasında farklı şekilde sorunlar oluşmasına neden olarak kişinin dengesini ve hayatını olumsuz yönde etkiler.
Göbek Düşmesi Belirtileri
Bu belirtilerin sürekli oluşması halinde acilen ameliyat olarak tedavi edilmesi gereklidir. Göbek düşmesinin kesin tedavisi yapılabilmektedir. Ancak ilkel yöntemlerle göbeğin yerine yerleştirme işlemlerini kafanıza göre yaptırmayın. Kesinlikle bir hekim kontrolünde düzeltilebilmesi için hekime müracaat edin.
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