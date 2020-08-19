Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon'u 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Alman ekibi 2012-13 sezonundan sonra ilk kez finale kalırken turu getiren gollerin ikisini ise Serge Gnabry kaydetti!

Maçın 18. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Gnabry topu orta alana taşıdı. Kalabalık Lyon savunması arasına girmeden sol ayağıyla şutunu çeken genç futbolcu, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Perisic'in içeriye çevirdiği topta Lewandowski'nin şutunu tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, farkı 2'ye yükseltti ve Bayern Münih'i finale taşıyan isim oldu.

DEVLER LİGİ'NDEKİ 9. GOLÜ!

Gnabry, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta 9 gol atmayı başardı. Grup aşamasında Tottenham ağlarına 4 gol bırakan 25 yaşındaki yıldız, son 16 turunda Chelsea'ye iki, çeyrek finalde Barcelona'ya ise 1 gol atmıştı.