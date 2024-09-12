Glütensiz yaşam, ince bir beden: Gerçek mi efsane mi? Glütensiz diyetler zayıflamanıza yardımcı oluyor mu?

GLÜTENSİZ DİYET NEDİR?

Glütensiz bir diyet uygulamak, buğday, çavdar ve arpada bulunan bir protein olan glütenin tüm formlarından kaçınmayı gerektirir. Glüten ekmek, makarna, tahıllar ve çeşitli paketlenmiş gıdalarda temel bir maddedir. Daha az belirgin olarak, ilaçlarda da bulunur ve tatlandırıcılar veya kıvam arttırıcı maddeler yoluyla gıdalara eklenebilir.