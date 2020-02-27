HABERTURK.COM

Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, şirket olarak eğitimi bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve ulaşabildikleri her platformda özellikle uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimlerini paylaşmak konusunda çalıştıklarını ifade etti.

Doğançay, sosyal medya hesapları üstünden gerçekleştirdikleri canlı yayınlar ile geniş kitlelere bilgi aktarımı fırsatı yakaladıklarını kaydederken, VİOP Direktörü Engin Küçük ise, “Bu eğitimlerimize katılanlar, Vadeli İşlemler Piyasası’nı tanıyıp, işlem esaslarını, fırsatları daha net görürken, riskler konusunda da daha detaylı bilgi sahibi olacaklar” dedi.

Eğitimlerin duyurusunun yapılması ile birlikte ilk toplantı için ayrılan kontenjanın çok üstünde bir talep ile karşılaştıklarını söyleyen Engin Küçük de “Bu eğitimlerimize katılanlar, Vadeli İşlemler Piyasası’nı tanıyıp, işlem esaslarını, fırsatları daha net görürken, riskler konusunda da daha detaylı bilgi sahibi olacaklar” diye konuştu.