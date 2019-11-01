Glikolik asit peelingi nedir ve nasıl yapılır?

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Glikolik asit peelingi yani kimyasal peeling; yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan kırışıklıklar ve sarkmaların etkilerini azaltarak cildin doğal yapısını güçlendirmek için uygulanan bir bakım peelingidir. Glikolik asit peelingi daha çok yüz bölgesi için yapılan bir peeling uygulamasıdır. Ancak; yaşlanma etkileri ile ortaya çıkan lekelerin giderilmesi için de cildin diğer bölgeleri ve ellerin üstüne uygulanabilmektedir. Güneşin zararlı ışınları nedeniyle ortaya çıkan lekelerin giderilmesi ve güneş kırışıklıkları için de derinliğini azaltır ve giderilmesini sağlar.
Glikolik asit peelingi ile cildin üst tabakasında biriken ölü cilt hücrelerinin giderilmesini, cilt lekelerinin yok edilmesini, gözeneklerin açılmasını ve kırışıklıklarının en aza inmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Glikolik asit ile üst tabaka soyularak canlı bir görünüm elde edilmeye çalışılmaktadır. Lekelerin ve kırışıklıkların en aza inmesi de ayrıca etkili bir uygulama olduğunu gösterir. Ancak; kolajen üretimine katkı sağlamaz ve bariz görünen kılcal damarların iyileşmesine etki yapmaz.
Glikolik asit peelingi uygulaması bir cilt uzmanı tarafından yapılması sağlanmalıdır. Uygulama sonrası ortaya çıkabilecek bazı komplikasyonlar için uzmanlık gerektirir. Evde uygulamak sağlıklı olmayacaktır. Bir bakım merkezinde cilt uzmanı tarafından uygulanması ile cilt tipinize uygun olarak daha sağlıklı bir sonuç almanıza etki edecektir.
Glikolik asit peelingi uygulamasından sonra hafif kızarıklık ve hassasiyet görülebilmesi doğaldır. Kısa bir süre de bu etkilerde azalarak geçmektedir. Ancak; uygulamanın sonrasında direkt güneş ışınlarından bir süre korunmak gereklidir. Uygulama öncesinde cilt uzmanı tarafından yapılmaması gereken uygulamalar size anlatılacaktır. Genelde bronzlaştırıcı krem kullanılmaması, cilde A vitamini desteğinin sağlanmaması ve yüz maskesi ile serum gibi uygulamalardan kaçınılması gereklidir. Ciltte her hangi bir yara ya da cilt rahatsızlığı olanlar ve bazı ilaçları kullananlar glikolik asit uygulaması yaptırmamalıdır.
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