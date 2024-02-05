Gizli tehlike gluten hassasiyeti: Bedeninizin gösterdiği 8 belirti

1. BAĞIRSAK SİSTEMİYLE İLGİLİ SORUNLAR

Gluten hassasiyetinde diğer hastalıklarla daha kolay ilişkilendirilen bağırsak problemleri önemli bir yer tutar. Mide bulantısı, şişkinlik, ishal, karın ağrısı ve hatta kabızlık gibi sorunlar gluten hassasiyetinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir ancak genellikle hastalara yanlışlıkla huzursuz bağırsak sendromu (IBS) tanısı konuluyor. Bu tanı, gluten duyarlılığı olan kişilerin uygun tedaviyi alamamasına ve dolayısıyla semptomların kaybolmamasına yol açabilir.