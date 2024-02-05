Gizli tehlike gluten hassasiyeti: Bedeninizin gösterdiği 8 belirti
Gluten sessiz tehlike olarak adlandırılan bir bileşiktir ve vücutta kronik hasarlara neden olabilir. Gluten hassasiyeti olan bazı insanlar bu durumun farkında olmayabilir, bu nedenle vücudunuzun gluten intoleransı olup olmadığını kontrol etmenizde fayda olabilir. Peki, gluten hassasiyetiniz olabilir mi? İşte, sizin için gluten hassasiyetiniz olduğunu gösteren 8 belirti!
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Gluten; buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein karışımıdır ve gluten hassasiyeti veya gluten intoleransı olarak da bilinen bu durumun yan etkileri kötü etkileyebilir. Bu sorunda vücut, gluten proteinine karşı aşırı duyarlıdır ve bir dizi semptomla kendini gösterebilir. İşte, gluten hassasiyetinin belirtilerine dair detaylar...
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1. BAĞIRSAK SİSTEMİYLE İLGİLİ SORUNLAR
Gluten hassasiyetinde diğer hastalıklarla daha kolay ilişkilendirilen bağırsak problemleri önemli bir yer tutar. Mide bulantısı, şişkinlik, ishal, karın ağrısı ve hatta kabızlık gibi sorunlar gluten hassasiyetinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir ancak genellikle hastalara yanlışlıkla huzursuz bağırsak sendromu (IBS) tanısı konuluyor. Bu tanı, gluten duyarlılığı olan kişilerin uygun tedaviyi alamamasına ve dolayısıyla semptomların kaybolmamasına yol açabilir.
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2. AÇIKLANAMAYAN KİLO DEĞİŞİMLERİ
Gluten intoleransı, görünürde bir neden yokken hem kilo kaybına hem de kilo alımına yol açabilir. Bu, hücresel düzeydeki süreçler ve metabolik bozukluklar nedeniyle olur. Ani kilo değişimi sadece gluten kaynaklı olmayabilir ancak diğer malabsorbsiyon (gıdadaki besinlerin emilimindeki anormallik) semptomlarının da eşlik etmesi durumunda gluten intoleransı ile ilişkili olabilir.
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3. HORMONAL DENGESİZLİKLER
Düzensiz adet döngüsü, ani kilo dalgalanmaları, PMS ve uyku bozuklukları gibi ortaya çıkabilen hormonal bozukluklar ile gluten intoleransı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Gluten intoleransının neden olduğu hormonal bozukluklar ergenlik, hamilelik ve menopoz sırasında birçok kez artabilir.
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4. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİYLE İLGİLİ SORUNLAR
Gluten bağırsak iltihabını artırabileceğinden gluten duyarlılığının belirtileri arasında konsantrasyon sorunları, depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve yorgunluk yer alabilir. Gluten intoleransı olan bazı kişiler sinirlilik ve düşünce zincirini kolayca kaybedip konsantrasyonlarının zayıf olduğu hissine kapılabilirler.
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Ayrıca 2012 yılında 502 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre, gluten intoleransı olan kişiler migrene diğer insanlara göre daha yatkın olabilir. Yani, glutene alerjisi olan bir kişi, yemek yedikten 30-60 dakika sonra baş ağrısı yaşayabilir.
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5. CİLT VE TIRNAK SORUNLARI
Ciltte ve saç foliküllerinizin çevresinde şişlikler yaratan keratoz pilaris ile deride su toplayarak oluşan kırmızı kabarcıklı kaşıntılı bir deri hastalığı dermatitis herpetiformis, gluten ile doğrudan ilişkili 2 cilt hastalığıdır. Semptomlar ellerinizde, vücudunuzda, yüzünüzde, kalçanızda, dirseklerinizde ve saç çizginizde görülebilen kaşıntı ve döküntüleri içerebilir. Gluten hassasiyetinde karşınıza çıkabilecek diğer bir semptom ise zayıflamış ve kırılgan tırnaklardır.
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6. DİŞ PROBLEMİ
Gluten intoleransı durumunda gerekli elementlerin ve minerallerin bağırsakta emilimi bozulur. Bu aynı zamanda kalsiyum için de geçerlidir. Sonuç olarak diş minesinin altındaki dentin aşırı duyarlılığı, diş çürümesi ve mukus boşluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Dişlerinize iyi bakmanıza rağmen bazı sorunlarla karşılaşıyorsanız bunun nedeni gluten tüketiminizden kaynaklanıyor olabilir.
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7. DEMİR EKSİKLİĞİ
Çoğu zaman çölyak hastalığı demir eksikliği anemisi belirtisiyle teşhis edilir. Semptomları arasında kan hacminde azalma, yorgunluk, nefes darlığı, baş ağrıları, ciltte solgunluk ve artrit yer alabilir. Demirin sindirilmesi zordur ve bu durum, gluten intoleransı bağırsakta demir emiliminde bozulmaya neden olur.
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8. OTOİMMÜN HASTALIKLAR
Otoimmün hastalıkları olan birçok kişinin gluten intoleransı geçmişi de bulunabilir. Çölyak hastalığı, bağışıklık sisteminin glutenin bağırsak hücrelerine girmesinden sonra kendi bağırsak hücrelerine saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Yani bu tarz bir hastalık; karaciğer hastalığı, diyabet, vitiligo, romatoid artrit gibi diğer otoimmün hastalıkların oluşmasına neden olabilir.
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NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?
Bu belirtiler sizde kesin olarak gluten hassasiyeti olduğunu göstermeyebilir bu yüzden bir uzmandan yardım almanızda fayda olabilir. Doktorunuz kan örneği alacak ve çölyak hastalığı olan kişilerin kanında genellikle bulunan antikorları kontrol edecektir. Muayeneden önce diyetinize gluteni dahil etmeniz yanlış sonuçların önlenmesine yardımcı olabilir.
Kaynak: Health Day, Medium, Health Line, Bright Side