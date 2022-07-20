GİZLİ SAKLI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, beklenen teklifini yapmak üzereyken odada karşılaştıkları dinleme cihazı ortalığı iyice karıştırır. Levent, ustalıkla dinleme cihazıyla ilgili şüpheleri kendisinden uzaklaştırırken Tarık ve Adem’in aklında dinleme cihazını kimin koyduğuyla ilgili yeni soru işaretleri oluşur. Bu sırada Aynur, ısrarlarına devam ederek kızının kınasını yapar. Düğünü yapmak konusunda da ısrarcıdır. Sadullah amir olanları öğrenir. Tarık’ın beklenen teslimatı gerçekleşirken Yaz’ın dalgınlığı operasyonu tehlikeye sokar.