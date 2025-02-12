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        Haberler Dünya Gizli protokol basına sızdı: Avusturya'da 14 yaş altına başörtü yasağı yolda | Dış Haberler

        Gizli protokol basına sızdı: Avusturya'da 14 yaş altına başörtü yasağı yolda

        Avusturya'da genel seçimlerin ardından yürütülen koalisyon görüşmesinde iki parti arasındaki gizli protokol basına sızdı. Protokole göre tarafların uzlaştığı konuların başında, okullarda 14 yaş altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı var. İki parti, Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecinin sonlandırılmasına destek vermekte de hemfikir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:44
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        Avusturya'da 14 yaş altına başörtü yasağı yolda
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        Ülkede seçim 29 Eylül 2024'te yapılmasına rağmen henüz hükümet kurulamazken, halihazırda aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) arasında süren koalisyon görüşmelerine ilişkin tarafların uzlaşı sağladıkları ve anlaşamadıkları konuların yer aldığı bir hükümet programı taslağı ülke basınına sızdı.

        Gizli protokol olarak adlandırılan 233 sayfalık metinde, aşırı sağcı FPÖ ve merkez sağ ÖVP’nin okullarda 14 yaş altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağının getirilmesi hususunda anlaştıkları ortaya çıktı.

        Metinde, uyum, güvenlik ve göç başlığı altında özellikle Müslümanlara ait kurum ve kuruluşların "siyasal İslam, aşırıcılık" gerekçe gösterilerek baskıların artırılacağı, okullarda verilen İslam dersinin hem müfredatı hem de öğretmenlerinin diğer dini cemaatlerin aksine devlet tarafından belirleneceği ifade edildi.

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        Avusturya’da devlet tarafından tanınan 16 farklı din ve cemaat, okullarda verilen din derslerinin içeriklerini kendileri belirlerken, öğretmenleri de atama hakkına sahip.

        Söz konusu metinde başörtüsü "baskı unsuru olarak" tanımlanırken, kamuya ait kurumlarda başörtüsünün yasaklanması gerektiği de kararlaştırıldı.

        Her iki sağcı parti, sosyal yardımların kesintiye uğratılması, Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin sonlandırılması, iltica ve göç hususlarında fikir birliği sağlarken, dış politikayı ilgilendiren örneğin FPÖ’nün Rusya’ya yakınlığı, AB ile ilişkiler ve bakanlıkların nasıl paylaşılacağı konusunda ciddi görüş ayrılığı yaşıyor.

        Tehlikeli olarak nitelendirilen siyasi parti ve hareketlerin kapatılması gerektiği savunulan metinde, Gazze'de yaşanan soykırımı ülke gündemine taşımak için kurulan Liste Gaza'nın (Gazze Listesi) kapatılması gerektiği kaydedildi.

        Ülke basını, iki parti arasında bir ayı aşkın süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin önceki gibi sonuçsuz kalacağını ileri sürüyor.

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        Aşırı sağcılar, içişleri ve maliye bakanlıklarını isterken, merkez sağ bu iki bakanlığı vermek istemiyor. ÖVP, içişleri bakanlığının alanına giren göç ve iltica konusu için yeni bir bakanlık oluşturulması ve bunun aşırı sağa verilmesi teklifinde bulunurken, FPÖ ise iki bakanlıktan vazgeçme niyetinde değil.

        Her iki partinin liderleri bugün bir kez daha bir araya geldikten sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşecek. Bu görüşmelerin ardından koalisyon görüşmelerinin sürüp sürmeyeceği, olası bir hükümetin kurulup kurulamayacağı anlaşılacak.

        Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında meclise girmeyi başaran partilerin seçimin kazananı aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon hükümeti kurmak istememesi nedeniyle 25 Ekim 2024'te merkez sağ ÖVP öncülüğünde, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında iki ayı aşkın süre devam eden koalisyon görüşmeleri Ocak 2025'te başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

        Üç parti arasında süren görüşmelere ilişkin oluşturulan hükümet programı taslağında da kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağında uzlaşı sağlanmıştı.

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