Gizem Karaca'dan 29 haftalık hamilelik pozu
İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca, 29'uncu haftadan paylaştığı yeni hamilelik pozunu paylaştı
Giriş: 15.04.2025 - 21:29 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:39
2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, anne olmanın heyecanını yaşıyor. Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karaca, bu kez 29'uncu haftadan yeni kareler yayınladı. Karnı iyice belirginleşen oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ