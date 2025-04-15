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        Haberler Magazin Gizem Karaca'dan 29 haftalık hamilelik pozu - Magazin haberleri

        Gizem Karaca'dan 29 haftalık hamilelik pozu

        İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca, 29'uncu haftadan paylaştığı yeni hamilelik pozunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 21:29 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:39
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        29 haftalık hamilelik pozu
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        2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, anne olmanın heyecanını yaşıyor. Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karaca, bu kez 29'uncu haftadan yeni kareler yayınladı. Karnı iyice belirginleşen oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Gizem Karaca

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