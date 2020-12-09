Gizem Karaca Kimdir?

Doğum Tarihi: 7 Eylül 1992

Doğum Yeri: İstanbul

Burcu: Başak

Boyu ve Kilosu: 1. 70 cm ve 55 kg

Mesleği: Manken, Oyuncu

Yaşı: 28 yaşında

Gizem Karaca Biyografisi

Eğitimi: Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanikli olan Gizem Karaca 7 yaşında iken Florida ya taşınmıştır ve eğitimine orada başlamıştır. İlk ve orta okulu orada okumuş lise yıllarında tekrar İstanbul’a dönerek lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Fakat 2011 yılında Uğurkan Erez ‘in ajansına güzellik yarışmasına katılmak için okulunu dondurmuştur. Daha sonra New York Film Akademisin de oyunculuk eğitimi almıştır.

Özel Hayatı: Özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Gizem Karaca’nın ilişki hayatına da bir göz atalım. Gizem Karaca bilinen ilk sevgilisi Adını Feriha Koydum Emir in yolu adlı dizide ki partneri Çağatay Ulusoy ‘dur. Daha sonra dizi bitince aşklarının da bittiği konuşulmuştur. Çağatay Ulusoy’ dan ayrıldıktan sonra Benim Hala Umudum Var adlı dizide ki parteri Berk Oktay ile adı anılmaya başlayan Gizem Karaca'nın dizi bittikten sonra ilişkisinin de bittiği biliniyor. Sonra Anıl Tetik ile adı anılmaya başlayan güzelin bu ilişkisi de çok uzun sürmemiştir. Son olarak Kemal Ekmekçi ile birlikte uzun soluklu bir sevgililik yaşayan Gizem Karaca ilerleyen zamanlarda nişanlamış ve 17 Eylülde evlenmiştir. Güzel köylü dizisinin setinde tanışan çift mutlu olduklarını belirttiler.

Oynadığı Dizi ve Filmler: İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde 4 bölüm figüranlık yapmıştır. 2012 yılında Eve Düşen Yıldırım adlı dizi ile ilk televizyon projesine girmiş oldu. Daha yine 2012 yılında Adını Feriha Koydum Emirin Yolu dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında Berk Oktay ve Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolü paylaşmıştır. 2015 yılına geldiğimizde Berk Cankat ile birlikte başrolünü oynadığı Güzel Köylü dizisinde rol almıştır.2016 yılında ise İstanbul Sokakları adlı televizyon dizisinde yine başrolü oynamıştır. 2017 de çok sevilen Kara Sevda dizisinde polis rolünü canlandırmıştır. Yine 2017 de Merve Boluğur ve Yusuf Çim ile birlikte İçimdeki Fırtına dizisinde rol almıştır. Fakat dizinin izlenme oranı düşük olduğu için yayından kaldırılmıştır. Bütün bu dizilerin yanı sıra Barış Kılıç ile başrolü paylaştığı Seni Seviyorum Adamım ve Kerem Cem ile oynadığı yeni çekilen Küçük Ortak filmi ve çekimleri henüz biten Ay Lav Yu Tuu filmler de bulunmaktadır.

İş hayatı: Gizem Karaca ilk önce podyumlarda boy göstermeye başlamıştır. İlk olarak üniversite yıllarında Uğurkan Erez ile tanışarak mankenlik dünyasına adımını atmıştır. Gizem Karaca 2011 yılında Miss Turkey 2011 yarışmasına katılmış ve ikinciliği elde etmiştir. Daha sonra yine 2011 yılında Miss World 2011 En İyi Ulusal Elbise Ödülünü kazanmıştır. Mankenlikle başlayan kariyerini Muhteşem Yüzyılda yaptığı figüranlıkla oyunculuğa taşımış. Aynı yılda başrolünü oynadığı ilk dizi olarak Eve Düşen Yıldırım ile adından çokça bahsettirmiştir.

Diğer: Çok üst düzeyde İngilizce bilen Gizem Karaca birbirinden farklı hobilere sahiptir. Bunlar arasında; resim yapmak, ata binmek, fotoğraf çekmek, yüzmek, öykü yazmak, tenis oynamak, dans etmek ve kitap okumak yer almaktadır.

Son zamanlarda Güzel Köylü dizisinin setinde tanışıp evlendiği Kemal Ekmekçi ile ilgili çok konuşuluyor. Son yapılan röportajlarından birisinde "Güzel bir başlangıç yaptık artık bizim için ciddi adımlar atma zamanı ve ben Kemal le çok mutluyum" demiştir.

Gizem Karacanın bilinmeyen bir özelliği ise instagramdan hediye toplamasıdır. Kendisine gelen hediyeleri çok beğenen Gizem Karaca instagrama hediye gelen ayakkabıları ve bileklikleri ile fotoğraf çekilip atmıştır.

Bilinen bir başka hadise de güzel oyuncunun babası arabasının bir zamanlar taktığı GPS ile sürekli izlemiş sonra peşini bırakmıştır.

Gizem Karaca aşk ilişkileri hakkında da "Aşka da inanıyorum ama daha çok arkadaşlık ve sevgiye bağlı bir insanım. Aşk ilişkilerimde çok kıskanç biriyimdir." diye de eklemiştir.

Ayrıca güzel oyuncu Constantin adlı aktörün "Oyuncunun el Kitabı" kitabını başucu kitabı haline getirmiştir.

Yeni evliliğinde ona mutluluklar diliyor, oyunculuk hayatında da başarılarının devamını diliyoruz.