2 senedir Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde kedisi Kaju'nun kaybolduğunu sosyal medya hesabından, "Dün akşam bahçeden çıkmış ve gece dönmedi. Çok üzgünüm. Lütfen İzmir Sahilevleri tarafında böyle bir kedi gören olursa bana DM'den ulaşsın" sözleriyle duyurarak takipçilerinden yardım istemişti.

Oyuncunun yardım çağrısına, "Kocaya kaçmıştır", "Bulana ne vereceksin?", "Kedin bende, numaranı ver" şeklinde yanıtlar veren takipçilerine çok sinirlenen Gizem Karaca, "Dünden beri berbat haldeyim. Lütfen biraz hassas davranıp gerçekten yardımcı olabilecekseniz mesaj atın" ifadelerini kullanmıştı.

Kedisiyle ilgili bilgi gelene kadar sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Gizem Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Kedisinin yaşadıkları sokağın başında bir araba tarafından ezilerek öldüğünü dile getiren Karaca, "Benim bir tanecik kızım melek oldu. Sokağımızın başında araba ezmiş. Hayatımda kimseye beddua okumadım ama bu daracık sokağa hızla girip kedimi ezdiğini görüp bile bile kaçtıysa eğer Allah inşallah onun belasını verir. Eğer bunu görüyorsan, okuyorsan sen inşallah rahat uyku uyuyamazsın!" sözleriyle isyan etti. Kedisinin ölümüyle sarsılan ünlü oyuncuya takipçileri moral mesajları atarak destek verdi.