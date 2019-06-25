'Var mısın, Yok musun?' programıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 2011 yılında dünyaevine girmişti. 2018 yılının ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, kızlarına Lila adını vermişlerdi. Lila, 8 aylık oldu. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"ŞURAYA MUTLU BİR ÇİLEK BIRAKIYORUM"

Gizem Hatipoğlu, bu kez kızı Lila ile karelerini sosyal medya hesabından, "Şuraya mutlu bir çilek bırakıyorum. Buyrun afiyetle yiyin efendim" notuyla yayınladı. Hatipoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda 'Maşallah' yorumu aldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"HERKES BUNLARIN HESABINI VERECEK"

İkili, geçtiğimiz aylarda kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından ilk kez paylaşmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Lila bebek hakkında kötü yorum yapınca ünlü çift, isyan etmişti. Gelen yorumların ardından Hakan Hatipoğlu, şu açıklamayı yapmıştı:

Biz bugüne kadar ne yapsak eleştirildi. Şimdi çocuğumuz oldu buna bile laf edenler oluyor. Ayıptır, günahtır… Biz çok üzülüyoruz. Toplum olarak ne ara bu kadar arsız, hadsiz, kötü niyetli olduk merak ediyorum. Sosyal medya ile sosyalleşelim derken aslında arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi daha da önemlisi ahlakımızı ve kültürümüzü kaybeder olduk. O kişilere dava açmayı düşünmüyorum. Belki karşı taraf beni yaralamak için bu lafları ediyor ama şunu kimse unutmasın; Allah katında herkes bunların hesabını verecek. Bir bebeğe, melek gibi olan savunmasız bir varlığa kimse bunları söyleyemez. Evet, bunun kanuni bir tarafı olabilir ama daha da önemlisi Allah katında bunun hesabını vereceğini düşünmeli.