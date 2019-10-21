"HAYAT SEVDİKLERİMİZLE GÜZEL"

Hakan Hatipoğlu, eşi ve kızı ile çekilen karesini ise sosyal medya hesabından, "Gülmek insanoğlunun bugüne kadar keşfettiği en güzel buluştur. Bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza kucak dolusu teşekkürler. Hayat sevdiklerimizle güzel. Nice yaşların olsun canım kızım Lila" notuyla yayınladı.