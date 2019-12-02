Gitgide sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ye göre; gitgide ayrı mı yazılır, birleşik mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

GİTGİDE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, gitgide şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "git gide" şeklindeki ayrı yazım ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "gitgide"dir.