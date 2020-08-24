Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel (52),tatil için geldiği otelde silahla yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasından silah sesi geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sesi duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, kendini başından vurarak hareketsiz yatan Egesel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel'in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner Egesel'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

FAZIL SAY, ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Piyanist ve besteci Fazıl Say ise, sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum..." dedi.

SONER EGESEL KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğdu. Gitar çalışmalarına Gürsel SÜER ile başladı. Hocasının yönlendirmesi ile O.D.T.Ü. Klasik Gitar Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ahmet KANNECİ'nin öğrencisi oldu. Lisans öğrenimini Polonyalı gitarist Ireneusz STRACHOCKI ile "Yüksek Onur Derecesi" alarak tamamladı. Yüksek Lisans Programı'nı 1996, Sanatta Yeterlik Programı'nı da 2000 yılında, yine "Yüksek Onur Derecesi" ile tamamladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent unvanını almaya hak kazandı. 1987-2001 yılları arasında, Kağan KORAD ve Kürşad TERCİ ile kurdukları "Bilkent Gitar Üçlüsü", yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konserler verdi ve kayıtlar yaptı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çalıştı. Sanatsal çalışmaları çerçevesinde çeşitli vesilelerle Leo BROUWER, Costas COTSIOLIS, Hubert KAPPEL, Marco SOCIAS gibi ustalarla çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda görev yapmaktaydı.