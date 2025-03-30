Duo Mare&rsquo;den Barok, Romantik ve &Ccedil;ağdaş D&ouml;nem Eserleri Didem Erken ve Tuncer &Ouml;nder tarafından kurulan Duo Mare, 5 Nisan&rsquo;da Grand Pera tarihi binada, orijinal eserler ve d&uuml;zenlemelerden oluşan bir konser programı sunacak. Programda, Barok, Romantik ve &Ccedil;ağdaş D&ouml;nemlerden izler taşıyan eserler yer alacak. İstanbul Gen&ccedil;lik Orkestrası, Mozart ve Beethoven ile M&uuml;zikseverlerle Buluşuyor İstanbul Gen&ccedil;lik Orkestrası, 24 Nisan&rsquo;da Grand Pera Emek Sahnesi&rsquo;nde sezonun son konserini verecek. Şef Ramis Sulu y&ouml;netimindeki orkestranın solisti, usta kemancı Can &Ouml;zhan olacak. &Ouml;zhan, Bruch&rsquo;un 1. Keman Kon&ccedil;ertosu&rsquo;nu seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ise orkestra, Beethoven&rsquo;ın eserleriyle dinleyicilere ilham verici bir gece sunacak. Erdem S&ouml;kmen ve Nağme Yarkın&rsquo;dan Eşsiz Bir Gitar ve İstanbul Kemen&ccedil;esi Uyumu 26 Nisan&rsquo;da ise Erdem S&ouml;kmen ve Nağme Yarkın, gitar ve İstanbul kemen&ccedil;esinin eşsiz uyumunu Grand Pera Emek Sahnesi&rsquo;nde m&uuml;zikseverlere sunacak. Geleneksel olarak farklı iki enstr&uuml;man gibi g&ouml;r&uuml;nen gitar ve İstanbul kemen&ccedil;esi, bu projede olağan&uuml;st&uuml; bir uyumla bir araya geliyor. Konserlerin biletleri biletinial.com da satışa &ccedil;ıktı.