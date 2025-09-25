Gitar kılıfında kalaşnikof! 8 gözaltı

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi. Şüphelinin ifadesine başvuran polis, uyuşturucu maddeyi caddedeki bir rezidansa götürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, rezidanstaki daireye operasyon düzenledi.

KALAŞNİKOF VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Dairede arama yapan Sarıyer motorize Yunus polisi, gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof ele geçirdi. Aramalarına devam eden polis dairede, 2 çelik yelek, ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6.62 gram kokain ve 3.80 gram marihuana buldu. Ardından Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidansa girdiği ve bir şüphelinin gitar kılıfında kalaşnikof taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen 8 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eric J.'nin ise İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Eric J. hakkında gerekli işlemin başlatıldığı öğrenildi.

