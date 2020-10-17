Pinokyo (1940)

(Pinocchio)



İtalyan yazar Carlo Collodi’nin ‘Pinokyo’nun Maceraları’ adlı romanı, 1881 yılında bir gazetede tefrika edildikten 2 yıl sonra kitap olarak yayımlanır. Roman, yaşlı ve yalnız marangoz Gepetto’nun yaptığı Pinokyo adlı kuklanın maceralarını anlatır. Pinokyo’nun canlanması üzerine Gepetto onu evladı gibi görür ve okula gönderir. Ama Pinokyo okuldan sıkılarak kaçar… Çocuk edebiyatının önde gelen klasiklerinden biri olan ‘Pinokyo’ günümüze değin defalarca sinemaya uyarlandı. Bugüne kadar gişelerde en çok başarılı olan uyarlama, 1940 tarihli Walt Disney animasyonudur. ABD’nin önde gelen eleştirmenleri 7 yönetmenli bu filmi bir klasik olarak görür.