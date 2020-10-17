Pinokyo (1940)
(Pinocchio)
İtalyan yazar Carlo Collodi’nin ‘Pinokyo’nun Maceraları’ adlı romanı, 1881 yılında bir gazetede tefrika edildikten 2 yıl sonra kitap olarak yayımlanır. Roman, yaşlı ve yalnız marangoz Gepetto’nun yaptığı Pinokyo adlı kuklanın maceralarını anlatır. Pinokyo’nun canlanması üzerine Gepetto onu evladı gibi görür ve okula gönderir. Ama Pinokyo okuldan sıkılarak kaçar… Çocuk edebiyatının önde gelen klasiklerinden biri olan ‘Pinokyo’ günümüze değin defalarca sinemaya uyarlandı. Bugüne kadar gişelerde en çok başarılı olan uyarlama, 1940 tarihli Walt Disney animasyonudur. ABD’nin önde gelen eleştirmenleri 7 yönetmenli bu filmi bir klasik olarak görür.
Hayatımızın En Güzel Yılları (1946)
(The Best Years of Our Lives)
II. Dünya Savaşı’ndan sonra evlerine dönen üç askerin sivil hayata uyum sağlama çabaları... Usta yönetmen William Wyler, savaşın hemen sonrasında duygu sömürüsü ve “Zafer kazandık” hamasetinden uzak durarak, meseleleri çok yönlü ve gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Mac-Kinlay Kantor’un 1945’te yayımlanan “Glory for Me” adlı kitabından yapılan uyarlamanın, 1947’de 7 Oscar kazanması belki şaşırtıcı değildi. Asıl şaşırtıcı olan, filmin seyircilerden gördüğü ilgiydi. Böylelikle, savaşın hemen sonrasında insanların dürüst bir bakış açısına gereksinim duyduğu anlaşılmıştı.
80 Günde Devrialem (1956)
(Around the World in 80 Days)
Fransız yazar Jules Verne’in 1872 yılında yayımlanan romanı, Londralı münzevi ve varlıklı Phileas Fogg’un Fransız yardımcısı Passepartout ile çıktığı bir dünya seyahatini anlatır. Fogg, Reform Club’taki arkadaşlarıyla dünyayı 80 günde dolaşabileceğine dair bir iddiaya tutuşur. Fogg ve Passepartout zamana karşı bir yarışa girer, önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırlar. Romanın 1956 tarihli film uyarlamasnda Fogg’u David Niven, Passepartout’yu ise Meksikalı aktör Cantinflas canlandırdı. Michael Anderson’un yönettiği macera komedi türündeki film, gişelerde ulaştığı büyük başarının ardından film ve senaryo dahil 5 Oscar kazandı.
Kwai Köprüsü (1957)
(The Bridge on the River Kwai)
Fransız yazar Pierre Boulle, 1952’de yayımlanan “Kwai Köprüsü” adlı romanında II. Dünya Savaşı’nda Uzakdoğu’daki kişisel deneyimlerinden esinlenmiş ve Japon ordusuna esir düşmüş İngiliz askerlerinin inşa ettikleri bir köprünün hikâyesini anlatmıştı. İngiliz komutan Nicholson esaretin verdiği psikolojik baskıdan kurtulmak için inşaatı öylesine ciddiye alır ki köprüyü Büyük Britanya’nın gururu haline getirmeye çalışır. Amerikalı Shears ise köprüye sabotaj yapmaya kararlıdır. Usta İngiliz yönetmen David Lean’in yaptığı sinema uyarlaması 7 Oscar kazanmasının yanı sıra 1957’nin en çok kazanan filmi oldu. Nicholson’u Alec Guinness, Shears’ı ise William Holden canlandırdı.
Ben-Hur (1959)
Lew Wallace’ın 1880 tarihli “Ben-Hur: A Tale of the Christ” adlı romanı, ABD’nin en çok satan kitaplarından biriydi. Usta yönetmen William Wyler, Karl Tunberg’in senaryosuyla romanı beyazperdede 3.5 saatlik görkemli bir destan haline getirdi; ‘dini film’ janrının önünü açtı. Aşkı, tutkuyu, ihaneti ve inancı konu alan film 11 Oscar birden kazandı. Charlton Heston filmde, Roma İmparatorluğu’nun subayı olan arkadaşı tarafından ihanete uğrayan bir Yahudi prensi canlandırdı. Film aksiyon duygusuyla öne çıkan araba yarışı sahnesiyle de hatırlanır.
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