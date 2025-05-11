Gisele Bündchen bebeğiyle yürüyüşte görüntülendi

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, şubat ayında dünyaya getirdiği üçüncü çocuğuyla Miami'de sık sık yürüyüşe çıkıyor. 44 yaşındaki süper model, bir kez daha bebeğiyle ve köpeğiyle güneşli havada yürürken görüntülendi. Ünlü model, adını açıklamadığı minik oğlu ve çoban köpeği 'Alfie' ile açık havanın tadını çıkardı.

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Eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin ve 12 yaşında Vivian adlarında iki çocuğu olan Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile ilk çocuğunu üç ay önce dünyaya getirmesinin hemen ardından eski fit günlerine ve normal hayatına döndü.

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Bündchen'in hamilelik haberi, geçen yıl ekim ayında çıkmıştı. Ünlü model, hamileyken de sık sık plaj halleriyle objektiflere yansımıştı.

Ünlü model, ilk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı 37 yaşındaki eğitmen Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte.

2009'da evlendiği iki çocuğunun babası Tom Brady'den 2022'de ayrıldı.